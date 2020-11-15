وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.وقال الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني بالوزارة، إن القرار جاء بناء على مذكرة من الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف لإنهاء خدمة "أحمد جلال عبد الله"، الذي كان يشغل وظيفة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن المادة 150 في الفقرتين 9 و10 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 تنص على أنه (إذا التحق الموظف بالخدمة لدى جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة).وأشار إلى أنه من تاريخه أصبح المذكور لاعلاقة له بالوزارة، وتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية، وعلى جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تنفيذ ذلك.