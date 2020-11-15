شمال سيناء: توزيع عادل للعاملين الذين تمت تسوية حالاتهم الوظيفية

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، الاهتمام بالتوزيع العادل للعاملين الذين تم تسوية حالاتهم الوظيفية، وذلك لسد العجز في المديريات لبناء جيل المستقبل؛ مشيرًا إلى أن هذا هو توجه الدولة حاليًا.جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ مع رئيس قطاع الحسابات بالمديريات المالية بوزارة المالية المحاسب عماد عبدالله عواد سبل تطوير مبنى المديرية المالية بالعريش، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإنشاء قاعات ومعامل حاسب آلي لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة لضمان جودة تطبيق السياسات والتحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020 2030.وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الأحد- أنه يأمل في مزيد من التدريب لموظفي الدفع الإلكتروني في جميع المديريات، حيث تم البدء بمديرية التربية والتعليم وإداراتها المختلفة على مستوى المحافظة.بدوره، وجه رئيس قطاع الحسابات بالمديريات المالية الشكر لمحافظ شمال سيناء لاهتمامه بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في قطاع الشئون المالية والحسابات؛ مما يدل على أهمية الاستثمار في البشر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، معلنًا عن إقامة ملتقى المعرفة والالتقاء بين شباب العاملين بالمديريات المالية وإدارات المالية والحسابات في جميع المحافظات تحت عنوان: التطبيق والمعرفة لمعرفة الرؤى الشبابية فى جميع المحافظات للخروج بأفكار جديدة.