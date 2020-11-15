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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تجدد إيفاد إمامين إلى فنزويلا وموزبيق

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:21 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تجديد إيفاد كل من الشيخ طه سعدي إبراهيم حامد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي - بونتوفيهو – فنزويلا، والشيخ عايد بشير عبد الحفيظ يونس إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بجامعة موسى بن بيق بدولة موزمبيق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن البعثات التي تقوم بإيفادها إلى الدولة الشقيقة والصديقة تأتي في إطار الريادة الدينية لمصر وخطة وزارة الأوقاف؛ للعمل على زيادة التعاون المشترك بين مصر ودول العالم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف.

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