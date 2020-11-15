«باب النجار مخلع».. إليسا تصلح بين أصالة وأحلام.. وتتشاجر مع نانسي

في الوقت الذي طالبت فيه الفنانة اللبنانية إليسا، بفض النزاع القائم بين الفنانة السورية أصالة، والفنانة أحلام الشامسي، وبالفعل تمكنت من ذلك، نجدها تخوض هي معركة مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.





وتصدرت الفنانة إليسا محركات البحث على كافة منصات السوشيال ميديا، وخاصة "تويتر"، بعد تغريداتها التي تصدرت المشهد الفني من خلال ما قدمته من صلح كان مستحيلا بين أصالة وأحلام، علاوة عن الشجار الذي حدث بينها وبين نانسي عجرم.





بدأ الأمر عندما تبادلت كل من أحلام وأصالة التغريدات عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" في محاولات من أصالة لمصالحة الأولى، لتدخل إاليسا على الخط وتكتب: "بحبكن كتير انتو الاتنين أحلام وأصالة وبحب ترجعوا تتصالحوا"، وبالفعل انصاعا لطلبها ونجحت إليسا في الصلح بينهما.





في الوقت ذاته تصاعدت حدة المعركة الكلامية بينها وبين الفنانة نانسي عجرم حول الأفضل منهن، وبدأت المعركة خلال التلفزيون قبل أيام، ثم انتقلت إلى تصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكانت البداية مع عرض قناة "mtv" تقريرا يفيد أن نانسي عجرم ليست الفنانة الأولى عربيا، استنادا إلى أرقام المتابعين لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، وقال التقرير إن الفنانة إليسا هي التي تستحق لقب الأولى عربيا.





ثم قالت إليسا في لقاء عبر شاشة قناة "mtv" خلال احتفالها بمرور 20 عاما على بداية مشوارها الفني، عن نانسي، "هي هيك تحسها البنت (البيبي) إذا بدك"، ثم تراجعت على الهواء قائلةً: "أكيد مش البيبي يعني".







