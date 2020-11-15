مجلس السيادة السوداني: اتفاق السلام أنهى صفحة سوداء من المآسي

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، أن السلام بين الحكومة والجماعات المسلحة تحقق تم بإرادة صادقة ونوايا خالصة ويستحق أن يحتفل به.جاء ذلك في كلمة له لدى مخاطبته مساء اليوم الحشد الجماهيري بساحة الحرية بالخرطوم بمناسبة إحتفالات البلاد بتوقيع إتفاق جوبا لسلام السودان، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.واعتبر عضو المجلس السيادي أنه بوصول قادة حركات الكفاح المسلح وصناع السلام إلى أرض الوطن تكون البلاد قد طوت صفحة سوداء من المآسي والأوجاع واستشرفت مرحلة جديدة في تاريخها قوامها السلام والاستقرار.وأضاف: "الطريق مليء بالتحديات والمتاريس ولكن بالعزيمة والتعاون يمكننا تجاوز هذه الصعاب وتحقيق شعار الثورة السودانية ونحن مدركون لحجم المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط ببلادنا، ولكننا بالعزيمة والإصرار سيتم التغلب عليها داعياََ الجماهير للوقوف مع الحق حتى يتم تنفيذ الاتفاقية.وقال دقلو إن إتفاق السلام الذي تم توقيعه في الثالث من أكتوبر الماضي بجوبا لم ولن يكون خصماََ على أحد كما يروج البعض، بل هو محاولة لترميم وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة تمنح الآخرين حقهم في العيش الكريم.ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور للحاق بركب السلام.. مشيداََ بدور دولة الجنوب حكومةََ وشعباََ في إحلال السلام في السودان مناشداََ المنظمات الدولية والإقليمية بالمساهمة في بناء وترسيخ السلام.ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى نبذ العنصرية والجهوية وأضاف: "يجب أن نعمل معاََ من أجل بناء سودان موحد وقوي ومعافى من أمراض الكراهية ويحترم التنوع".