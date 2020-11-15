«المحامين العرب» يسحب الثقة من أمينه العام

عقد عدد من أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اجتماعا لهم اليوم الأحد، بدعوة من نقابة محامي الأردن، وناقش الاجتماع سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام بناء على طلب وموافقة عدد 53 عضوا من أصل 73 عضوا، وإعادة شغل موقع الأمين العام.وأعلن المجتمعون عن سحب الثقة من ناصر الكريوين من مقعد وصفة الأمين العام، مضيفين أنه بعد تقدم مكاوي بن عيسى بطلب الترشح لمقعد الأمين وافق الحضور بالأغلبية علي انتخابه لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.