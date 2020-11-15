رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجروان: اليوم العالمي للتسامح مناسبة دولية مهمة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:38 م
أحمد بن محمد الجروان
أحمد بن محمد الجروان
محمد الشريف
طباعة
قال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن اليوم العالمي للتسامح مناسبة دولية مهمة وجدت بدايةً سنة 1995 من قبل منظمة اليونسكو واعتمدتها الأمم المتحدة لتكون مناسبة دولية تذكرنا جميعا حول العالم بأهمية العمل المستمر من أجل نشر التسامح ومواجهة التطرف والتعصب.

وتابع في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أن زرع مفهوم التسامح لدى الأجيال والشعوب يغرس فيهم روح التفاهم وتقبل الآخر ويطرد من مخيلاتهم الأفكار السلبية، والتي يسعى البعض إلى غرسها من تعصب وتطرف وكراهية الآخر والعنف والإرهاب.

كما شدد على ضرورة أن يدرك العالم أن بإمكاننا تحقيق سلام حقيقي في العالم من أجل أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بين الشعوب، من خلال ممارسة التسامح.

إننا في المجلس العالمي للتسامح والسلام نعمل مع كل أعضائنا وشركائنا ومن خلال أجهزة المجلس المختلفة وأهمها البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام على زرع ثقافة التسامح حول العالم في كافة المجالات لاسيما منها التربوية والثقافية والتعليمية، وفي الإعلام والعمل على تطوير القوانين الدولية بما يعزز التسامح من أجل أن يحصد العالم ثمار هذا التسامح ويحقق الاستقرار والازدهار والرخاء للشعوب كافة.

موضوعات متعلقة

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«السادات أفزعني وخفت من الحكيم» حكايات لبنى عبد العزيز مع الكبار

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

الخميس.. خبراء يتحدثون عن «آليات تدوير المخلفات» بالأعلى للثقافة

صدور كتاب «تدوير النص الروائي» للكاتب هشام علوان

تعلم فن الكولاج بالألوان الأكريليك في بيت السناري

«أرض الفيروز» في ختام فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال