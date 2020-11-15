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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

اتفاق ودي لحل مشكلة أرض متنازع عليها في بني سويف

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:06 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الإجراءات والخطوات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، لتسوية الخلاف بشأن قطعة أرض ملكية خاصة والصادر لها قرار بنزع ملكيتها "منفعة عامة" لاستكمال أعمال خط الطرد المتوقف عليه تشغيل مشروع الصرف الصحي بدشطوط الذي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح ناصر سيف رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ بسرعة التوصل لتسوية ودية لحل الخلاف نظرا لأهمية المشروع الذي تكلف إنشاؤه 900 مليون جنيه، وأنه وبعد التفاوض بين الهيئة والمواطن "صاحب الأرض" بإشراف الوحدة المحلية، تمت معاينة الموقع أكثر من مرة وبحضور الوحدة المحلية والشركة المنفذة والهيئة والمواطن لتحديد المساحة المطلوبة لإقامة غرفة دخول خط الطرد المار أسفل بحر يوسف، ويتوقف عليها تشغيل المشروع الذي يخدم مركزى سمسطا وببا، وما لايقل عن 250 ألف نسمة بقرى صفط راشين ودشطوط وبني حلة وتوابعهم.

وتابع رئيس المدينة أنه تم عقد عدة جلسات بمقر ديوان عام الوحدة المحلية بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حتى تم التوصل الى تسوية واتفاق ودي وبالتراضي لتسليم الموقع دون أية خلافات ووسط مباركة والتزام من كافة الأطراف بما تم الاتفاق عليه وتمكين الهيئة من الأرض دون الدخول في نزاعات قضائية لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة، خاصة مع انتهاء باقي مكونات المشروع من محطات رفع ومعالجة وشبكات انحدار وغيرها من الأعمال الفنية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذا الاتفاق الذي تم بالتوافق وبشكل ودي وجاء بعد رفض متكرر من المواطن في البداية ترتب عليه العديد من المكاسب، أبرزها توفير الوقت والجهد حال السير في إجراءات وخطوات نزع الملكية وطول المدة، فضلا عن أن الحلول البديلة من اختيار موقع آخر كان سيمثل إهدارا للوقت وتحمل تكلفة إضافية، وبالتالي تعطل تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه بدأت بالفعل الخطوات المبدئية لإنشاء غرفة دخول خط الطرد والتي من المقرر نهوها قبل يناير «بحسب ما أفادت به الهيئة القومية».

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