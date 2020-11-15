الزراعة: فرق علمية من الباحثين تجوب سيناء لمتابعة زراعات القمح

أكد الدكتور صلاح عبد المجيد، رئيس الحملة القومية لمحصول القمح بوزارة الزراعة، أن الحملة أرسلت فرق علمية من الباحثين بقسم بحوث القمح وأمراض وقاية النبات إلى سيناء، لمتابعة زراعات القمح مع بداية زراعة المحصول لدعم مزارعي القمح في شمال وجنوب سيناء، حيث تجتمع الفرق العلمية بالمزارعين لتوجيههم إلى الطرق الصحيحة للزراعة والتي ترفع الإنتاجية.وقال "عبدالمجيد" في تصريحات لـ"الدستور"، إن الباحثين يجتمعون شهريا بالمزارعين وعمل مدارس حقلية لشرح طريقة الزراعة والمرور على حقول القمح طوال العام، مشيرا إلى أنه تم عمل حقول إرشادية لزراعة المخطط من القمح، حيث تقدم وزارة الزراعة ممثلة في الحملة القومية للقمح تقاوي قمح عالية الإنتاجية بتخفيضات 50% للتيسير على المزارعين وتشجيعهم على زراعات القمح.