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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدور كتاب «تدوير النص الروائي» للكاتب هشام علوان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:56 م
هشام علوان
هشام علوان
نضال ممدوح
طباعة
صدر للكاتب والإعلامي هشام علوان عن دار النابغة للنشر بالقاهرة، كتاب بعنوان "تدوير النص الروائي.. أزمة التلقي والنشر".

ويقع الكتاب في 164 صفحة من القطع الكبير، ويطرح من خلاله قضية شائكة تتعلق بالمتلقي والآلية التي ينتجها في استقبال العمل الروائي.

ويشير المؤلف هشام علوان إلى أهمية موضوع الكتاب فيقول في مقدمته: إن العمل الأدبي يُعد رسالةً معقدة البنية بين مُرسل (المبدع) ومُسْتقبل (المتلقي)، الذي هو ركيزة أساسية لإتمام دائرة الإبداع، ولهذا أصبح واجبًا علينا دراسة المتلقي، وكيفية تلقيه للنص، وكذا المشكلات التي تحول دون استيعابه أو إدراكه لجوهر الكتابة وجمالياتها.

ويفرد الكتاب جزءًا خاصًا لمحاور التلقي، مع أمثلة استدلالية من بعض الأعمال الروائية مثل: التلقي والبناء الدرامي٬ التلقي واللغة٬ التلقي والرمز٬ التلقي والميديا٬ شفاهية التلقي٬ التلقي والنشر.

كما يحتوي الكتاب على اثنتي عشرة دراسة تطبيقية لروايات عربية تتسم بالحداثة وتجاوز المعتاد في السرد الروائي، وتبحث عن جماليات مختلفة تقدمها للقارئ، وهي: الأقدس للروائي أحمد قرني٬ قيلولة أحد خريفي للروائي المغربي هشام بن الشاوي٬ القرفصاء للروائي فؤاد حجازي٬ ألعاب الهوى للروائي وحيد الطويلة٬ ميس إيجيبت للروائية سهير المصادفة٬ المايسترو للروائي سعد القرش٬ شواش للروائي أحمد سمير سعد٬ الطوالع للروائي سمير المنزلاوي٬ رسوم الزنزانة للكاتب عزالدين نجيب٬ الغابة للروائي أيمن بكر٬ عنكبوت في القلب للروائي محمد أبوزيد٬ بنات بليمور للكاتب محمد ناصف.

الجدير بالذكر أن الكاتب والروائي هشام علوان صدر له من رواية "واحة الخصيان والمواوية" ورواية تحوّل الكائنات ودفاتر قديمة، كما صدر له العديد من كتب الأطفال.

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