«هاميلتون» يتوج بلقبه السابع في «فورمولا1» ويعادل إنجاز شوماخر

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه- اليوم الأحد- بلقب سباق جائزة تركيا الكبرى.وعادل هاميلتون بذلك الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في الفوز بلقب بطولة العالم للمرة السابعة.وفاز هاميلتون ست مرات من قبل بلقب بطولة العالم في أعوام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019.وحقق هاميلتون فوزه العاشر هذا الموسم ليعزز رقمه القياسي محققا الفوز رقم 94 في سباقات الجائزة الكبرى.وتفوق هاميلتون على سيرخيو بيريز سائق ريسينج بوينت وعلى ثنائي فيراري المكون من سيباستيان فيتيل وتشارلز لوكلير على مضمار اسطنبول.ويتصدر هاميلتون 35 عامًا الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 110 نقاط عن زميله الفنلندي في مرسيدس فالتيري بوتاس مع تبقي 78 نقطة متاحة فقط خلال أخر ثلاث سباقات من الموسم الحالي.ونال هاميلتون لقبه السادس مع مرسيدس، بعد أن فاز بأولى ألقابه مع مكلارين في 2008وكان بوتاس يحتاج لإنهاء السباق متفوقا بفارق ثمان نقاط عن هاميلتون لكي يترك الصراع مفتوحا على اللقب، لكنه حل في المركز الرابع عشر وزادت متاعبه بعد أن تفوق عليه هاميلتون قبل 12 لفة من النهاية.هاميلتون الذي سجل ظهوره الأول في فورمولا1 عام 2007، اقتنص الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بسباقات الجائزة الكبرى من شوماخر الذي يملك 91 انتصارا.كما يملك السائق البريطاني الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمركز الانطلاق الأول برصيد 97 انطلاقة.ودائما ما يستخدم هاميلتون نجاحاته على المستوى الرياضي كعنصر مساعد لجهوده كناشط في مجال التنوع والبيئة، حيث لا يعمد فريقه مرسيدس إلى كبح جماحه بل يسمح له بإشباع اهتماماته الخاصة التي تتضمن السفر والموضة والموسيقى.وقال هاميلتون "أتذكر مشاهدة مايكل (شوماخر) وهو يفوز بالبطولات، والتفكير في أن الفوز بلقب أو اثنين أو ثلاثة ألقاب أمر صعب المنال، سبعة ألقاب أمر لا يمكن تصوره، وأدرك أني طالما قلت إنه أبعد من اكثر أحلامي جموحا، لكن طوال حياتي كنت أحلم في الخفاء بهذه المكانة، ولم أكن لأحقق ذلك لو لم أنضم لهذا الفريق، الرحلة التي قمنا بها هائلة".ويتواجد هاميلتون في مرسيدس منذ 2013، وقد فاز الفريق بكل الألقاب السبعة لفئة الصناع (الفرق) في بطولة العالم منذ بداية عصر السيارات الهجينة، في الوقت الذي فاز فيه السائق المعتزل نيكو روزبرج باللقب في 2016 متفوقا على هاميلتون.ووصف روزبرج الألقاب السبعة لهاميلتون بأنها "مجنونة" و"أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الرياضة"، فيما وصف اللاعب الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند، مواطنه هاميلتون بأنه "أعظم رياضي انجبته هذه البلاد، بدون شك.. مع كل إعجابي ".