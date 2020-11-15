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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف: المؤتمر الاقتصادي هدفه العودة بمشروعات استثمارية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:59 م
محافظ بني سويفي
محافظ بني سويفي
بنى سويف - محمد حفيظ
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع الأول للجنة العليا المختصة بإدارة المؤتمر الاقتصادي الاستثماري المزمع تنظيمه للترويج للفرص الاستثمارية على أرض المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات (تعليمية– طبية– رياضية-...).

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش، نائبا المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، المستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة التي تضم وكلاء وزارات ومديري عموم الإدارات المعنية والمعاونة وذات الصلة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ بني سويف أن الهدف من عقد مؤتمر اقتصادي هو إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورءوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة.

أضاف المحافظ: «البعض قد يسأل لماذا الاستثمار يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات المحافظة؟ الإجابة بأن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بأن الاستثمار يمثل قطار التنمية لعوائده التنموية العديدة خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي، ولذلك كانت الخطى متسارعة ومتلاحقة في تهيئة المناخ للدفع بالقطاع من خلال تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية وداعمة ومحفزة، وكانت بني سويف من المحافظات التي حظيت بمشروعات قومية داعمة لبنيتها التحتية وجعلت بيئة العمل فيها واعدة».

وناقش الاجتماع الأُطر العامة والخطوات التحضيرية لتنظيم المؤتمر، في ضوء أهدافه المخطط لها، وتم استعراض مقترحات الفعاليات المزمع القيام بها، والبرنامج المقترح، والجدول الزمني للمؤتمر، والأماكن المقترحة لاستضافة المؤتمر، والفئات المستهدفة للحضور، والرعاة المنتظرين لدعم المؤتمر وحقوق الرعاية وتقسيمها لفئات، بجانب مناقشة آليات عمل اللجان المنظمة المنبثقة من اللجنة العليا برئاسة المحافظ، واللجنة التنظيمية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش.

واستمع المحافظ لمقترحات أعضاء اللجنة لتعظيم العوائد من المؤتمر المزمع عقده، من خلال توفيق وجهات النظر والرؤى المطروحة، لتحقيق الاستفادة المثلي من المؤتمر على صعيد الاستثمار والتنمية، من خلال الوصول إلى أهداف محددة وخطوات عملية، حيث أكد المحافظ للحاضرين أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو جذب المستثمرين بمختلف فئاتهم ومجالاتهم لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار على أرض المحافظ: «عايزين نرجع من المؤتمر باتفاقيات ومشروعات استثمارية حقيقية وباستثمارات قيمتها كذا، وليس الهدف الترويج والتعريف فقط».

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