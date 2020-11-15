عطية: المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية تكشف اهتمام السيسى بالشباب

أشاد النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، بقيام الرئيس السيسي، بتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس، قائلا: الإنجازات تتوالى بالعاصمة الإدارية وهى حلم مصري انتظره الوطن لعقود طويلة.وأضاف عطية في بيان له اليوم، إن حلم إنشاء مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية يكشف الاهتمام الكبير من جانب الرئيس السيسي، بالرياضة وبالأجيال الشابة وبرغبة مصر العارمة في استمرار الحفاظ على التفوق المصري في مجال الألعاب الأولمبية وتحقيق مراكز متقدمة خلال الأعوام القادمة.وشدد عطية على ثقته التامة، في أن تكون العاصمة الإدارية عاصمة متكاملة فيها شتى الخدمات وغير مسبوقة في العالم العربي بأكمله، مع بقاء القاهرة العاصمة السياسية للوطن.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تسارع معدلات الإنجاز في مختلف المشاريع القومية العملاقة، يؤكد بلا مواربة أن مصر مقبلة خلال أعوام قليلة قادمة على نهضة معمارية وخدمية عصرية غير مسبوقة.