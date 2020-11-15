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حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد المرج»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:22 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بقتل الشاب محمد عادل الشهير بـ"بامبو"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد المرج" ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة، في وقت سابق، لأقوال والد المجني عليه الذي كشف عن أن نجله شاب متدين ولاعب كرة قدم هاوٍ، وكان سينتقل لنادي الزمالك لكن ضيق الحال منعه من تحقيق حلمه، وتابع الأب: مع بداية العام الدراسي توجه المجني عليه لسداد المصروفات، وهناك نشبت مشاجرة بينه وبين المتهم الأول أحمد عبدالعزيز، وبفض المشاجرة ترصد المتهمون للمجنى عليه.

وقال شهود العيان، أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، إنهم يوم الواقعة شاهدوا المتهمين يقفون خارج معهد المطرية، وعندما شاهدوا المجني عليه يخرج من الباب هرعوا إليه وانهالوا عليه ضربا وطعنا بالسكين فأصابوه بـ7 طعنات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة الشاب، 23 سنة، طالب، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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