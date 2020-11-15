مليار و573 مليون جنيه قيمة الدعم النقدى لـ«تكافل وكرامة» في نوفمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي (تكافل - كرامة - الضمان الاجتماعي) حوالي ٣ ملايين و٦٤٠ ألف أسرة.وأضافت الوزارة، فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر يبلغ نحو مليار و٥٧٣ مليون جنيه مصري.وبدأت وزارة التضامن صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج، الذي يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٣٩ ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى ٥٥٦ مليونًا و٩٤٣ ألف جنيه، ويستمر الصرف لهم اليوم وغدًا.كما أنه من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد، بتكلفة تصل إلى مليار و١٦ مليون جنيه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.