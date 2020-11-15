صورة رومانسية بين أحمد عز وهند صبري في مسلسل «هجمة مرتدة»

نشر فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة " للنجم أحمد عز، الصورة الأولى التي تجمع عز مع النجمة هند صبري من التصوير بصربيا، ومن المقرر أن يعود الطاقم لمصر يوم الخميس المقبل، بعد أن انتهى أبطال المسلسل من تصوير جميع المشاهد الخارجية للعمل هناك.وسيسافر فريق عمل المسلسل مرة أخرى إلى كرواتيا، مطلع شهر ديسمبر لاستكمال تصوير بعض المشاهد هناك، ومسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.