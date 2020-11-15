مطار القاهرة يستقبل طائرة جديدة تابعة لشركة لـ«إير كايرو»

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، طائرات جديدة تابعة لشركة إير كايرو طراز A320Neo-Sharklet لتحل محل إحدى الطائرات القديمة، والتى خرجت من أسطول آيركايرو فى الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى، فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول شركة إير كايرو.وصرح حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو بأن الطائرة الجديدة إضافة كبيرة لأسطول إير كايروـ وهى ضمن صفقة من 3 طائرات منها طائرتين A320neo وجميعهم بسعة 180 مقعد وجارى التعاقد على طائرتين جديدتين من ذات الطراز ليرتفع أسطول الشركة من 7 إلى 10 طائرات خلال عام 2021، هذا بالإضافة إلى 4 طائرات E170 جارى التعاقد عليهم مع الشركة الوطنية مصر للطيران لتشغيل الخطوط الإقليمية من المطارات الداخلية.وفى هذا السياق شدد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، على كافة الناقلات الجوية المصرية بالاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، بحيث تكون الناقلات الجوية المصرية أسبق فى اقتحام الأسواق التى تأثرت سلبا بـcovid-19 واستعادة حركة الركاب منها بأسرع وقت مما دعا إلى إبرام اتفاق المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وإير كايرو لتقديم خدمات متكاملة لركاب الشركتين بما يسهل السفر من وإلى وعبر المطارات المصرية ويدعم منافستها بين الناقلات الجوية والمطارات فى المنطقة.