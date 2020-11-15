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القبلة

بدء التقديم لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين غدًا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:58 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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يبدأ التقديم لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين، والمتخلفين عن التقديم من المرحلة السابقة بداية من غدٍ الاثنين عبر التسجيل الإلكتروني، كما أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه سوف يتم البدء في تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا بكليات الجامعة بالقاهرة.

وأوضح المركز الإعلامي للجامعة، أن فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عقد، اليوم، اجتماعا موسعا ضم قيادات المدن الجامعية، عقب عودته وتعافيه من وعكته الصحية، للوقوف على إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، لافتا إلى الظروف التي مرت بها البلاد ووجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية تسببت في تسكين المدن الجامعية بنسبة 60% من قوتها الأساسية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات، كإجراء من الإجراءات الاحترازية، وتخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان، أن الاجتماع ناقش بعض الأمور التي تضمنت ما نشر على بعض مواقع السوشيال ميديا من دهان بعض الحجرات بألوان مختلفة، وأوضح مدير عام المدن الجامعية أن الطلاء يرجع لمجموعة من الطلاب أعلنوا نيتهم بالقيام بدهانها، وإجراء عملية صيانة وتجميل لها على نفقتهم الشخصية، وبدورها قامت إدارة المدن الجامعية بتوجيه الشكر لهم وتكريمهم، مؤكدة أنهم نماذج مضيئة يجب أن يُقتدى بها في الانتماء والحفاظ على مؤسسات الجامعة.

وردًا على ما أثير بشأن خطف طالبة من أمام المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، تبين أن هذه شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة، من واقع دفاتر حضور طالبات المدينة الجامعية وغيابهن، وعدم تلقي أي بلاغ بغياب أي طالبة.

وطالب بيان المركز الإعلامي الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة، أي تداعيات لجائحة أزمة فيروس كورونا تتطلب التكاتف من الجميع في مواجهة تلك الأزمة التي تضرب العالم أجمع؛ شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا.
بدء التقديم لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين غدًا
بدء التقديم لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين غدًا

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