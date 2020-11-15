أبوشقة: سعينا لإخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ رئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة طبقا للنصوص الدستورية والقانونية لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية من التشريع.وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن لجنة الصياغة قامت بالفحص واستعراض جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد على إخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون، وأن اللجنة ستعرض الصياغة النهائية لمشروع اللائحة على لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب وإخراجها في صورة قانون على غرار القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب للموافقة عليها وإصدارها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.وأضاف أبوشقة، أن مواد اللائحة نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية.