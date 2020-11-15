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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنجازات علمية جديدة لجامعة المستقبل على المستوى الدولي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:10 م
جامعة المستقبل
جامعة المستقبل
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إنجاز علمى جديد حققته جامعة المستقبل على المستوى الدولى، وذلك تكليلًا للجهود التى يتم بذلها فى مجال تطوير العملية التعليمية تحت رعاية ودعم مباشر من خالد العزازى رئيس مجلس الأمناء لجامعة المستقبل.
ويتمثل هذا الإنجاز العلمى الجديد فى الحصول على تصنيف الدكتور المعتز يوسف من بين أفضل 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم حسب التصنيف الدولى الذى تقوم به جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتأتى أهمية هذا الإنجاز وقيمته العلمية كون الدكتور المعتز يوسف هو الممثل الوحيد لجامعة المستقبل فى هذا التصنيف الدولى الذى يحظى بأهمية كبرى لدى المؤسسات التعليمية فى جميع أنحاء العالم.

ومن جهة أخرى، فقد استطاع الدكتور هاني حسنين الذي التحق هذا العام بجامعة المستقبل أن يحصل على المركز الأول على جامعة عين شمس لينضم بذلك إلى زميله الدكتور المعتز يوسف في ذات الإنجاز المشرف، والذى يمثل جانبًا مضيئًا لجامعة المستقبل فى دعم وتطوير العملية التعليمية.

يذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وانطلق منها وادي السيلكون في الستينيات من القرن الماضي.
إنجازات علمية جديدة لجامعة المستقبل على المستوى الدولي
إنجازات علمية جديدة لجامعة المستقبل على المستوى الدولي

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