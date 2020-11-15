41 مرشحًا يحسمون مقاعدهم من الجولة الأولى لانتخابات البرلمان

أعلنت الهئية الوطنية للانتخابات عن فوز 41 مرشحًا في الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية، في محافظات القاهرة والقليوبية، بورسعيد وجنوب سيناء.ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.