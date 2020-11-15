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سياسي

200 مرشح في الإعادة لحسم 100 مقعد بالمرحلة الثانية لـ"النواب"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:08 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين و حسام محفوظ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، والتي جرت في 13 محافظة، وطبقًا للنتيجة يخوض 200 مرشح جولة الإعادة لحسم 100 مقعد فردي في 13 محافظة.

وتجرى الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية في محافظة القاهرة بين 14 مرشحا، وفي القليوبية بين مرشحين، وفي الدقهلية تجرى الإعادة بين 42 مرشحا، والمنوفية تجرى الإعادة بين 22 مرشحا، وفي الغربية بين 28 مرشحا.

وتجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ بين 20 مرشحا، وبالشرقية بين 42 مرشحا، وفي محافظة دمياط بين 8 مرشحين، وفي بورسعيد بين مرشحين اثنين.

وتجرى الإعادة في الإسماعيلية بين 10 مرشحين، وفي السويس بين 4 مرشحين، وفي محافظة شمال سيناء بين 4 مرشحين، وفي جنوب سيناء بين اثنين من المرشحين.

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