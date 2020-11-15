فلسطين تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، طرح حكومة الاحتلال لعطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.وأكد أبوردينة- في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن هذا القرار الاستيطاني الجديد، هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دوليًا، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارًا أن الاستيطان جميعه غير شرعي، وأن استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغير من حقيقة أن كل الاستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية.