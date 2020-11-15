«النهضة» التونسية تفشل في تنظيم اجتماع مجلس شورى الحركة

فشلت حركة النهضة التونسية - الذراع السياسية لتنظيم الاخوان- الأحد، في تنظيم اجتماع مجلس شورى الحركة، مع تزايد الانقسام الداخلي.فيما انسحب ثلث أعضاء مجلس شورى، من الاجتماع لأول مرة بتاريخ الحركة، وفقا لقناة العربية.وأوضح موقع «موزييك» التونسي، أن مجموعة المنسحبين تمثل مجموعة ال 63 عضوا من بين 140 عضوا ممثلا لشورى النهضة، علما بأن التركيبة الأصلية تعد 150 عضوا ناقص 10 أعضاء بفعل المتغيبين.ومضت مجموعة الـ63 على عريضة لطلب عقد دورة استثنائية لشورى النهضة على أن يكون جدول أعمالها متضمنا محورين: «التداول في الشأن الوطني من وضع وبائي وقانون مالية والوضع الاجتماعي، ثم الشأن الداخلي للحركة أي موضوع الانقسام الحاصل ومسألة تطبيق القانون».وقال الموقع التونسي إن المجموعة فوجئت بدعوة مجلس الشورى أعضاءه للانعقاد في دورة عادية غير استثنائية يضم جدول أعمالها نقطتين بارزتين: محاسبة من أدلوا بتصريحات إعلامية (من مجموعة ال 100) والنقطة الثانية تعنى بالتداول في عمل اللجان، وصفتها مصادرنا بلجان معطلة بفعل الوضع الوبائي والداخلي للحركة.