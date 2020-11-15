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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة تنفذ 14 مدرسة حقلية في المحافظات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:08 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور عبدالعليم الشافعي، منسق عام المدارس الحقلية بوزارة الزراعة، إنه تم خلال هذا الأسبوع ابتداء من ٨ - ١٢ ١١ ٢٠٢٠ تنفيذ ١٤ مدرسة حقلية، منها ٥ مدارس لمحصول الفول البلدي في محافظات كفر الشيخ والمنيا وسوهاج، بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، و٤ مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية، بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية، و٣ مدارس حقلية للإنتاج الحيواني في محافظات المنوفية ودمياط والدقهلية، و٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل في محافظتي بني سويف وسوهاج، بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، وذلك طبقًا للبرامج الموضوعة في كل مجال.

وتهدف هذه المدارس إلي توعية الزارع بأهم التوصيات الفنية التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من حيث الاهتمام بخدمة الأرض واختيار الأصناف المناسبة ومواعيد وطرق الزراعة المناسبة ومقاومة الحشائش والأمراض، وكذلك طرق التربية والتغذية السليمة لحيوانات المزرعة، والتواصل مع المزارعين لحل المشاكل التي قد تواجههم، وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار مع الجهات المشاركة من باحثين ومرشدين وزراع من أجل تعظيم الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمع الريفي.

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