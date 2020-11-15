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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:54 م
متطوعو الهلال الأحمر
متطوعو الهلال الأحمر
حسام فهمي
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زار عدد من متطوعي الهلال الأحمر المصري فرع دمياط، الأحد، دار المسنين بمدينة رأس البر؛ احتفالًا باليوم العالمى لمرض السكر.

تضمنت الزيارة ندوة توعية عن مرض السكر وقياس نسبته لكل مقيمي الدار وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المرض ومضاعفاته وأهم الإسعافات الأوّلية لمرضاه، وانتهت الزياة بقضاء وقت ترفيهي معهم وقام فريق التعقيم الوقائي بتطهير الدار؛ حرصًا على سلامة المقيمين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)
متطوعو الهلال الأحمر في زيارة لدار مسنين رأس البر (صور)

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