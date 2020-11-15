الوطنية للانتخابات: الإعادة بين مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن جولة الإعادة في انتخابات النواب 2020 لدائرة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، بين كل من عصام سعد عباس أحمد، ومحمد السيد طلبة على غلاب.واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي من داخل مقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون بـ«ماسبيرو» الإجراءات الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إعلان النتيجة.وقال «لاشين» إن الانتخابات شهدت تنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، بالرغم من الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.