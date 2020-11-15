«عواض» يفتتح الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بشرم الشيخ

افتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بقصر ثقافة شرم الشيخ، برفقة اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، الدكتورة إيزيس ممثلة عن المجلس القومى للمرأة.وبدأت فعاليات الملتقى الذى نظمته الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة الدكتور أحمد عواض، والتى أكد خلالها أن محافظة جنوب سيناء تشهد أنجح المشروعات الثقافية ولها كل الدعم من قصور الثقافة، وأنها شهدت خلال عامين ونصف افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ المنبر الثقافى الأهم على مستوى قصور الثقافة، وسوف تشهد قريبًا جدًا افتتاح مراكز ثقافية مميزة بمدينة الطور العاصمة.أعقب ذلك كلمة اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة نائبًا عن السيد المحافظ خالد فودة، والتى بدأها بترحيب محافظ جنوب سيناء بضيوف مدينة السلام، مؤكدًا دور المرأة الفعال في بناء الوطن وتأسيس المجتمعات المتقدمة، ثم بدأت فعاليات حفل الافتتاح، حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية منها "الصيادين، البمبوطية، بتغني لمين، ضم ضم" تدريب مصطفي محمود، تصميم وإخراج عمرو عجمي.واختتمت الفعاليات بتفقد الحضور المعرض الفني للمنتجات التراثية والأشغال اليدوية للمحافظات الحدودية المشاركة بالملتقى.جدير بالذكر أن فعاليات الورش التدريبية تتواصل حتى الخميس المقبل لعدد 65 فتاة وسيدة من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان وحلايب وشلاتين ومطروح.