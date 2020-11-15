أمين عام الشيوخ يعلن انتهاء لجنة الصياغة من اللائحة الداخلية للمجلس

أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها، اليوم الأحد، بمراجعة صياغة اللائحة تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.وقال عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، في أعقاب انتهاء الاجتماع اليوم، إن مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مواد وفقا لما تم الاستقرار عليه.ولفت عتمان، إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفًا في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك، في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتًا إلى أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، على أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.