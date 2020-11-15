رسميًا.. 6 دوائر فى القاهرة ضمن جولة الإعادة بانتخابات النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات البرلمان 2020، بمحافظة القاهرة في كل من الدوائر التالية:- دائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان، ومحمد عبدالغني.- حدائق القبة بين سيد نصر السيد، وحسين السيد محمد جاد.- دائرة أول مدينة نصر بين عمرو السنباطي، وسمر فودة.- دائرة المرج، بين عيد عبدالله محمد هيكل، ومحمد عبدالمحسن البنا.- دائرة البساتين بين على سواح، وأكمل قرطام.- دائرة حلوان، عبدالنعيم حامد، وعرفة صالح، ومصطفى إسماعيل، وإبراهيم الدسوقى محجوب.جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.