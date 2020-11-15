رسميًا.. 6 دوائر فى القاهرة ضمن جولة الإعادة بانتخابات النواب
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:46 م
أشرف لاشين و حسام محفوظطباعة
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات البرلمان 2020، بمحافظة القاهرة في كل من الدوائر التالية:
- دائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان، ومحمد عبدالغني.
- حدائق القبة بين سيد نصر السيد، وحسين السيد محمد جاد.
- دائرة أول مدينة نصر بين عمرو السنباطي، وسمر فودة.
- دائرة المرج، بين عيد عبدالله محمد هيكل، ومحمد عبدالمحسن البنا.
- دائرة البساتين بين على سواح، وأكمل قرطام.
- دائرة حلوان، عبدالنعيم حامد، وعرفة صالح، ومصطفى إسماعيل، وإبراهيم الدسوقى محجوب.
جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
- دائرة الزيتون بين كل من سيد عثمان، ومحمد عبدالغني.
- حدائق القبة بين سيد نصر السيد، وحسين السيد محمد جاد.
- دائرة أول مدينة نصر بين عمرو السنباطي، وسمر فودة.
- دائرة المرج، بين عيد عبدالله محمد هيكل، ومحمد عبدالمحسن البنا.
- دائرة البساتين بين على سواح، وأكمل قرطام.
- دائرة حلوان، عبدالنعيم حامد، وعرفة صالح، ومصطفى إسماعيل، وإبراهيم الدسوقى محجوب.
جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.