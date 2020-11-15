الرئيس السيسى يوجه بإعداد دراسة تسويقية شاملة لمشروع تنمية الريف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروعات القومية لشركة تنمية الريف المصري الجديد، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة بسام راضي.ووجه الرئيس السيسي بإعداد دراسة تسويقية شاملة للمشروع، دعمًا لمخطط الدولة العام للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة للشباب.