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اقتصاد

«القباج» تبحث مع ممثلى «دبى للاستثمار» خطط إنشاء مجمع استثمارى بالفيوم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:51 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أجرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، زيارة ميدانية لمجمع دبي للاستثمار بمنطقة جبل علي الصناعية، وذلك على هامش زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة مع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، حيث تناول اللقاء عددا من المشروعات الاستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تسهيل المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كل الخدمات والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لمشروع المجمع الاستثماري المتكامل الذي تدرس شركة دبي للاستثمار إقامته فى مصر خلال المرحلة المقبلة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم.

وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى كل المجالات وبصفة خاصة فى مجالات الصناعة والعقارات والخدمات والتعليم والصحة وتمويل الاستثمارات، وذلك باعتبارها إحدى الشركات الرائدة إقليميًا وعالميًا فى هذه المجالات، وفي هذا الإطار وجهت جامع الدعوة لمسئولي الشركة لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لاستعراض تفاصيل المشروع الجديد للشركة وكذا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وبصفة خاصة المجال الصناعي.

ومن جانبه أشار خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى إقامة عدد من المجمعات الاستثمارية في عدد من الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا التخطيط لإنشاء مشروع استثمارى كبير فى مصر، وذلك بالاستعانة بعدد من بيوت الخبرة العالمية لعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع.

وأضاف أن الشركة قامت بتطوير وامتلاك وإدارة "مجمع دبي للاستثمار" وهو من أكبر التجمعات الاستثمارية في الشرق الأوسط على مساحة 20 مليون متر مربع وتقدر الاستثمارات التي جذبها "مجمع دبي للاستثمار" في حدود 22 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث استعرض اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الصناعي واهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية خاصة في المجال الصناعي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الهامة في مصر، والتي يمكن للمؤسسة دراستها بهدف الاستثمار بها، بالإضافة إلى الوقوف على اهتمامات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في مصر.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية  للسوق المصرية باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية  بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتطوير منظومة البنية الأساسية الداعمة للصناعة إلى جانب إتاحة حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والبلاستيكية والنسيجية ومواد البناء.

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