تصل لـ50%.. محافظ بورسعيد يعلن تخفيض التصالح فى مخالفات البناء

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، القرار رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بنطاق أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد للمتر المسطح الإداري، وذلك تيسيرًا على المواطنين.وجاء قرار محافظ بورسعيد بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح الإداري بحى الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد بنسبة 30% لتصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض ١١٩٠ جنيها بدلا من ١٧٠٠ جنيه، وحى العرب بنسبة 40% لتصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض ٧٨٠ جنيها بدلا من ١٣٠٠ جنيه، وحي المناخ بنسبة ٤٠% لتصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض ٦٦٠ جنيها بدلا ١١٠٠ جنيه، وحي الضواحي بنسبة ٤٠% لتصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض ٥٤٠ جنيها بدلا ٩٠٠ من جنيه، وحي الزهور بنسبة ٤٠% لتصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض ٤٨٠ جنيها بدلا من ٨٠٠ جنيه، وحي الجنوب والغرب بنسبة ٥٠% لتصبح قيمة التصالح للمتر المسطح الإداري بعد التخفيض ٣٠٠ جنيه بدلا ٦٠٠ جنيه.وأضاف المحافظ أن تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمتر المسطح الإداري يأتي تيسيرًا على المواطنين للتقدم للتصالح وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.ودعا المحافظ المواطنين لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى حتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل أي عقبات أمامهم تسهيلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.