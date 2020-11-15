محافظة سوهاج تعلن شروط التقدم لزفاف جماعي من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت محافظة سوهاج عن إقامة حفل زفاف جماعي لـ20 عريسًا وعروسًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك بالتزامن مع احتفال المحافظة باليوم العالمي للإعاقة في الثالث من ديسمبر المقبل.وأشار محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إلى أن شروط التقدم للزفاف الجماعي أن يكون أحد العروسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يقدم ما يثبت عقد القران أو نصف إكليل بالنسبة للمسيحيين، وتقديم مستند إعاقة "شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة، أو ما يثبت إعاقته من مستشفى حكومي، وبحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وألا يكون سبق الزواج له من قبل إلا في حالة "الطلاق أو وفاة الزوجة".وأضاف أنه من ضمن الشروط أيضًا ألا يكون مر على قسيمة الزواج عامان، وعلى من يرغب التقدم بالطلبات إلى إدارة التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مستوفاة الشروط في موعد غايته 25 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن المساعدة المقدمة من المؤسسة في صورة شيك نقدي باسم أحد العروسين بقيمة 10 آلاف جنيه للعروسين.