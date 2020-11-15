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سياسي

فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بقطاعى القاهرة وشرق الدلتا فى انتخابات المرحلة الثانية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:39 م
من أجل مصر
من أجل مصر
أشرف لاشين و حسام محفوظ
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والتي تضم 12 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء" وخصص لها 42 مقعدا، وكان يتنافس فيها القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" وقائمة "أبناء مصر"، وكذلك في الدائرة الأولى ومقرها قطاع مديرية أمن القاهرة وتضم 6 محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وخصص لها 100 مقعد، وكانت تتنافس فيها القائمة الوطنية "من أجل مصر" وقائمة "المستقلين" بعد حصولها على أعلى نسبة من الأصوات.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي من داخل مقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون بـ«ماسبيرو» الإجراءات الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بداية من فتح باب الترشح وصلنا إلى إعلان النتيجة.

وقال «لاشين» إن الانتخابات شهدت تنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، بالرغم من الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

على جانب آخر تجري، انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر، كما حددت يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر المقبلين لإجراء الانتخابات فى الداخل، وحددت يوم 14 ديسمبر 2020، موعدًا نهائيًا لإعلان النتائج.

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