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توقيع عقد مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء بجامعة دمياط

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:43 م
مشروع تطوير معمل
مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة
حسام فهمي
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التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، بالدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية العلوم، لتوقيع عقد مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية بكلية العلوم المبرم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي.

ويهدف التعاقد إلى الحصول على اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية، طبقا لمعايير جودة المعامل ISOIEC 170252017، الأمر الذي بدوره يسهم بشكل رئيسي في الارتقاء بالبنية التحتية والمعملية للمعمل لضمان موضوعية ودقة نتائجها لكل الاختبارات، كما سيسهم الحصول على الاعتماد الدولي للمعمل على تعزيز بناء علاقات مهنية وشخصية قوية مع البيئة المحيطة وتعزيز الدور المجتمعي من خلال تقديم الخدمات إلى قطاع عريض من المجتمع الصناعي المحيط باستخدام أفضل الكفاءات المهنية والأساليب العلمية الحديثة، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات المعملية، كما سيساهم المشروع في تقديم البرامج التدريبية والخبرات والدعم الفني لتنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين.

وتبلغ قيمة تكلفة مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية بكلية العلوم مليونان وأربعمائة ألف جنيه بتمويل ذاتي من الجامعة قيمته تسعمائة وستون ألفًا، وتمويل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي قيمته مليون وأربعمائة وأربعون ألفًا.

حضر اللقاء من فريق إدارة المشروع كل من أ.د مي الجمال الأستاذ بقسم علوم البيئة والمدير التنفيذي للمشروع بكلية العلوم، كما حضر أيضًا د. محمد سرحان، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا ونائب المدير التنفيذي للمشروع بالكلية، وحضر أيضًا د. بسمة محمد عمر مدرس علوم البيئة ومدير إدارة الجودة بالمعمل.

وفيما يلي باقي أعضاء فريق إدارة المشروع الدكتورة ريهام شريف الحناوي، أخصائي معمل تلوث الهواء، المدير الفني للمعمل، والدكتورة هبة طلعت عبيد، أستاذ مساعد بقسم النبات، عضو مشرف على الجهاز، والدكتورة رشا طاهر أبوسمرة، مدرس علوم البيئة، عضو مشرف على الجهاز، والدكتورة دعاء محمد الإمام، مدرس علوم البيئة، عضو مشرف على الجهاز، ويمنى شعبان عبود، معيد علوم البيئة، عضو مشرف على الجهاز، والدكتورة مريهان أحمد هلال، أخصائي معمل، نائب المدير الفني.

عقب توقيع العقد أبدى رئيس الجامعة سعادته بما تقوم به كلية العلوم من جهود مستمرة لاعتماد المعامل المتاحة لديها، وخاصة أنها الكلية المعتمدة بالجامعة، مؤكدًا أنه وبعد اكتمال هذا المشروع سيصبح بذلك ثاني معمل بكلية العلوم معتمد دوليًا، حيث إنه بتاريخ 15 سبتمبر 2020 احتفلت الجامعة باعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم طبقًا لمواصفة الأيزو ISOIEC 17025: ليصبح أول معمل معتمد دوليًا بجامعة دمياط، وتتوالى الجهود لتوقيع العقد اليوم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي لاعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية.

كما أكد رئيس الجامعة أن إبرام العقد اليوم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي يأتي ضمن جهود الدولة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية على كل المستويات، ومن بينها التعليم الجامعي، بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة ويثري البحث العلمي، فضلًا عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية، بحيث تكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعات.

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