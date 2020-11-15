تعليم سوهاج يشكل لجان متابعة ويوزع التابلت على طلاب المدارس

قال ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة والصادر عن مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، تحسبا لموجة ثانية فى فصل الشتاء.وأضاف عبد الخالق فى تصريحات لـ"الدستور" أنه تم التشديد على مديري الإدارات، والبالغ عددهم 11 مديرية بموافاته بتقرير يومي عن الأوضاع الصحية بالمدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، مع تنظيم دورات توعية بالمدارس بالتنسيق مع عدد من المديريات الأخرى مثل الشباب والرياضة والصحة.وفى سياق متصل، تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تسليم أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج، ورافقه ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والأستاذ أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية.وأكد محافظ سوهاج خلال لقائه بطالبات المدرسة على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المنظومة التعليمية في تنمية المهارات العلمية، وحثهم على مواكبة هذه الطفرة التعليمية علميًا وثقافيًا وفكريًا، مشيدًا بتلك المنظومة التي تتيح للطلاب مواكبة التقدم التكنولوجي.كما تفقد المحافظ فصول الصف الثاني الثانوي بالمدرسة واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واطمأن من الطالبات على كفاءة أجهزة التابلت التي تم تسليمها لهم العام الماضي ومدى وجود أي عوائق في استخدام الأجهزة وتطبيق المنظومة الجديدة.