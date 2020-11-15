الأنبا إشعياء يترأس القداس بكاتدرائية العذراء بطهطا

ترأس الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا بمحافظة سوهاج، اليوم صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية القديسة العذراء مريم بطهطا.وشارك بالحضور أعداد محدودة من أقباط الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي، خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.