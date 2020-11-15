وزير التعاون الإماراتية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

أكدت ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتية، حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها شريكًا اقتصاديًا للإمارات بالمنطقة.وأشارت إلى أن دعم الإمارات للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 وسعيها الدائم لإنجاح الجناح المصري بالمعرض.وأشارت إلى أن إدارة المعرض على تواصل دائم مع فريق عمل الجناح المصرى لوضع خريطة فعاليات قوية تلقى الضوء على التطور الكبير، الذى تشهده مصر وتجذب أكبر عدد من الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصرى.