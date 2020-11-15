«الدستور» داخل أقدم ورش صناعة النظارات بوسط البلد

تتقاطع رائحة مقاهي منطقة عابدين بوسط البلد، مع أبواب محلات النظارات الطبية المتراصة بجوار بعضها البعض، وقد لا يعلم العديد من المواطنين أنهم بإمكانهم الحصول على نفس النظارات الطبية بأسعار أقل من باقي السوق.قامت "الدستور" بجولة على عدد من محلات منطقة عابدين، وكان لنا حديث مع هاني عبد الموجود أخصائي بصريات بأحد محلات النظارات بمنطقة عابدين، وقال إن المنطقة بأكملها تحوي محلات تجارية أقل من السوق في باقي مناطق القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية فيما يخص صناعة النظارات، وهناك منافسة شرسة بين البائعون وبعضهم البعض في مجال البيع، ولكن هذا التنافس يصب في مصلحة المواطن من حيث الجودة والسعر.ويحكي أنهم يقومون بعمل تخفيضات للفئات المستحقة للدعم، كمن يحملون بطاقة تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات بنسب تتراوح من 25% إلى 50%، وهذا الأمر لا يتواجد في كل المحلات ويتوقف على مقدرة صاحب المحل المادية وحجم بيعه.أحمد سالم خليفة مدير محل نظارات بمنطقة عابدين قال إن هذا المجال تحديدا يعد مجال طبي من الدرجة الأولي وبحاجة للاهتمام من قبل المتخصصين، وشرح كيف تنتشر المنافسة في مجال صناعة النظارات في الكثير من شوارع المنطقة وأبرزها شاع قوله وشارع التحرير بالإضافة لشارع عبد الدايم.ونصح سالم المواطنين بالدقة أثناء تنفيذ الكشف الطبي مع الطبيب للتأكد من مقاسات النظر المناسبة، وكذلك ضرورة مراجعة النظارة بعد تنفيذها مع الطبيب.