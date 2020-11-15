تشييع جثمان ابنة شقيق السادات لمقابر العائلة بالمنوفية

شيّع أهالي قرية ميت أبو الكوم، التابعة لمركز تلا بالمنوفية، جثمان فوزية عصمت، ابنة شقيق الرئيس الراحل أنور السادات في مسقط رأس العائلة، وسط حضور عدد كبير من أفراد العائلة وأهالي المركز.ونقلت الأسرة جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، فيما خيّمت عليهم حالة من الحزن، داعين أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يتقبلها قبولًا حسنًا.ونشرت الأسرة، أمس، بيانًا أكدوا فيه وفاة ابنة عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات،وحددت عصر اليوم لتشييع جثمان الفقيدة إلى مقابر العائلة في قرية ميت أبو الكوم.