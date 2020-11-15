محافظ دمياط تتفقد بنك الدم الإقليمي (صور)

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى بنك الدم الإقليمى، رافقها خلالها الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة وأ. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.وتفقدت المحافظ مبنى المشروع المكون من دور أرضي وعدد ٢ دور علوى، ويضم قسمين متكاملين للتبرع وصرف الدم ومعامل توافق فصائل وفيروسات وغرفة للتبريد وأخرى للتجميد مزودين بأحدث الأجهزة المُستخدمة فى هذا القطاع، بالإضافة إلى وحدة علاجية متكاملة لعلاج أمراض الدم، والتى بدأت في تقديم خدمات نقل الدم للأطفال من مرضى أنيميا البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن وحدة سحب البلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد،كما يعد بنك الدم الإقليمى مدرج ضمن مشروع تجميع وتصنيع البلازما "إحدى المشروعات القومية بوزارة الصحة".وفى سياق متصل استمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى عن آلية العمل ببنك الدم، والذى يعد من أهم المشروعات التى نُفذت بالقطاع الصحى مؤخرًا، وذلك بتكلفة قدرها ٢٨ مليون جنيه.