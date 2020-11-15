الروم الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد المجيد اليوم

هنّأ الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر ببدء صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ الاحتفال به اليوم الموافق 15 من نوفمبر الجاري.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "15 نوفمبر بدء صوم الميلاد المجيد، مسموح فيه أكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة، حتى عيد القديس اسبيريدون يوم 12 ديسمبر، صوم مبارك".