أسقف الجيزة يسيم كهنة جددًا بالإيبارشية

قام الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالجيزة، بسيامة اثنين كهنة عموميين للخدمة بالإيبارشية، وهما الشماس عدلى الزوق عزيز، باسم القس سرجيوس، والشماس بيشوى القمص باخوم، باسم القس واخس.وشارك فى طقس السيامة نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بحضور أعداد محدودة من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي، خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.