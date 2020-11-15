الجيش اللبناني يوقف فلسطينيًا اجتاز حدود البلاد
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:49 م
نيفين أشرفطباعة
أوقف الجيش اللبناني، منذ قليل، أحد الفلسطينيين بعد اجتيازه الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، وقررت إحالته إلى التحقيق، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن دورية تابعة لمخابرات الجيش أوقفت الفلسطيني "م. ع"، 43 عامًا، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته إلى أحد مراكزها للتحقيق معه.
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن دورية تابعة لمخابرات الجيش أوقفت الفلسطيني "م. ع"، 43 عامًا، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته إلى أحد مراكزها للتحقيق معه.