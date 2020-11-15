غيوم ونشاط للرياح في ثاني أيام نوة المكنسة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا متقلبا، حيث ازداد نشاط الرياح مع انخفاض في درجة الحرارة، وغطت الغيوم سماء المدينة في ثاني أيام نوة المكنسة، التي تتعرض لها المحافظة وتستمر على مدار 4 أيام.وكانت محافظة الإسكندرية تعرضت، أمس السبت، إلى طقس سيئ وأمطار رعدية غزيرة على جميع أنحاء المدينة، والذي أدى إلى غرق العديد من الشوارع والميادين الرئيسة بسبب كمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت على عروس البحر.وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى، وتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جهود تصريف مياه الأمطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة صباح باكر اليوم.وأوضح محافظ الإسكندرية أن مياه الأمطار الغزيرة التي تراكمت على مدار الساعة الماضية قد فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وتم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.