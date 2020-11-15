ترامب: التصويت على البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز

قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي - المنتهية ولايته - إن الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات الأخيرة بالتزوير، مشيرًا إلى أن التصويت على البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز.وأوضح ترامب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه تم القبض على مواطنين وهم يحاولون سرقة الأصوات التي حدثت في ليلة الانتخابات، مع ذلك، الانتخابات بالبريد مزحة سيئة".وأضاف ترامب، أن بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة، مشيرًا إلى أنه لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، حيث إن التصويت مجدول من قبل شركة Radical Left المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة ومعدات بوم التي لم تكن مؤهلة حتى لتكساس، والتي فزت بها كثيرًا.