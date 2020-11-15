نادي سينما المرأة بـ«الهناجر» غدًا
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:24 م
آلاء حسنطباعة
تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غدٍ الإثنين، نادي سينما المرأة.
ويعرض النادي هذا الشهر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة وهي: "جميلة" إخراج يوسف نعمان، "فوق الركبة" إخراج لبيب عزت، وفيلمي "8 ديسمبر" و"عنبر 8 تشريح" من إخراج محمد بعتر.
ويعقب عرض الأفلام ندوة يشارك فيها صناع الأفلام، تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وتستضيف الناقد السينمائى إسلام أحمد على.
ويعرض النادي هذا الشهر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة وهي: "جميلة" إخراج يوسف نعمان، "فوق الركبة" إخراج لبيب عزت، وفيلمي "8 ديسمبر" و"عنبر 8 تشريح" من إخراج محمد بعتر.
ويعقب عرض الأفلام ندوة يشارك فيها صناع الأفلام، تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وتستضيف الناقد السينمائى إسلام أحمد على.