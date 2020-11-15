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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

113 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا في رومانيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:22 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
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سجلت رومانيا 113 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو رومانيا الدولي، اليوم الأحد، أنه قد تم تسجيل أكثر من 360 ألف حالة إصابة بـ(كوفيد-19)، و8 آلاف و926 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس، منذ بداية الجائحة، فيما يرقد 1169 مصابًا في وحدة العناية المركزة يتلقون العلاج اللازم.

وأشار الراديو إلى أن رومانيا لم يعد لديها منطقة مصنفة في فئة "اللون الأخضر" من حيث خطورة انتشار الإصابات بالفيروس، بعد أن تم تجاوز عتبة معدل الإصابات في البلاد، أمس السبت، والذي بلغ 1.5 حالة لكل ألف نسمة، خلال الـ14 يومًا الماضية- في مدينة فرانتشا شرق البلاد، حيث كانت الوحيدة التي بها عدد حالات أقل.

وعلى خلفية الوضع الوبائي في البلاد، قررت السلطات تمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كوفيد-19 حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

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