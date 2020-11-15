الأنبا باخوم يرأس احتفالات الكاثوليك بعيد القديسة حنة

يترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديسة حنة، شفيعة كنيسة 'سانت آن'، بالكيلو ١٩ طريق الإسكندرية - مطروح بالإسكندرية، وذلك في العاشرة صباحًا، يوم الجمعة الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠.وقال المركز الإعلامي للكنيسة، في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن ذلك يأتي تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.