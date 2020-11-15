رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يرأس احتفالات الكاثوليك بعيد القديسة حنة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:34 م
لأنبا باخوم
لأنبا باخوم
جرجس صفوت
طباعة
يترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديسة حنة، شفيعة كنيسة 'سانت آن'، بالكيلو ١٩ طريق الإسكندرية - مطروح بالإسكندرية، وذلك في العاشرة صباحًا، يوم الجمعة الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠.

وقال المركز الإعلامي للكنيسة، في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن ذلك يأتي تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

موضوعات متعلقة

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

الصور

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

«سفاح الجيزة» يواصل المفاجآت: تزوّجت أكثر من 7 مرات

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

موعد شهر رمضان 2021

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«السادات أفزعني وخفت من الحكيم» حكايات لبنى عبد العزيز مع الكبار

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

نادي سينما المرأة بـ«الهناجر» غدًا

فادي المغربي وفرقة الخان في ضيافة «بشتاك»

رحيل المفكر راجى عنايت عن عمر يناهز الـ 91 عامًا

أسماء هاشم: تربيت على يد نساء يؤمن بالعلامات ويعلقن الأحجبة